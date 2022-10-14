Жителей просят оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Российские захватчики совершили ракетную атаку по Запорожью.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Ракетная атака врага по областному центру. Идите в укрытия", - заявил Старух.

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Позже он уточнил, что враг попал в областной центр тремя ракетами С300.

"Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели", - сообщил председатель ОВА.

В то же время по предварительной информации, пострадавших нет.

Старух добавил, что сегодня возможны еще ракетные атаки.

"Сегодня возможны еще ракетные атаки. Соблюдайте правила безопасности. Берегите друг друга", - призвал председатель ОВА.

Российские удары по Запорожью

Как известно, в последнее время россияне усилили обстрелы Запорожья. В конце сентября они нанесли ракетный удар по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам города. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди. В результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

В ночь на 9 октября оккупанты нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья. Известно о 14 погибших и 89 раненых, из которых 11 детей.

Президент Украины Зеленский заявил, что оккупанты сознательно ударили именно по жилому дому.

10 октября стало известно, что в результате ночной ракетной атаки по Запорожью погиб человек, еще пятеро пострадали, среди них - один ребенок.

11 октября российские захватчики выпустили 12 ракет по Запорожью, в результате чего погиб один человек. А вечером рашисты снова обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии, погибло семь человек и столько же травмировано.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия очень боится, что Вооруженные Силы Украины могут начать наступление на Запорожском направлении. Именно поэтому наносит огневые удары по всему направлению, но наступать на Запорожье у нее нет сил.

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