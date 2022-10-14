В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе.

Из российского Белгорода по Харьковщине оккупанты выпустили сегодня 5 ракет.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили 5 ракет", - рассказал он.

Видео дня

Синегубов отметил, что, по предварительной информации медиков, пострадавших нет, а на месте работают профильные службы и документируют преступления оккупантов.

Обстрел Харькова из Белгорода

Как сообщал УНИАН, сегодня городской голова Харькова Игорь Терехов заявил об обстреле города российскими оккупантами. Он сообщил о четырех "прилетах".

Захватчики постоянно запускают ракеты по Харькову из Белгорода. По данным СМИ, они уже неоднократно падали на территории РФ.

Недавно на территории Курской и Белгородской областей в результате взрывов была уничтожена российская база и скопление ЗРК С-300.

Кроме того, в Белгородской области сообщали о "прилете" в городе Шебекино на подстанцию.

Вас также могут заинтересовать новости: