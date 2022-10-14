Обошлось без человеческих потерь.

На Николаевщине вражеский дрон-камикадзе попал по портовой инфраструктуре.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в социальной сети Facebook.

"Ночью враг атаковал Одесскую и Николаевскую ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136. Шесть беспилотников-самоубийц уничтожено нашими воинами-зенитчиками. Один дрон попал по портовой инфраструктуре в Николаевском районе. Погибших и пострадавших нет", - рассказал он.

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Он добавил, что в Черном море численность корабельной группировки врага составляет 14 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма.

Среди них 5 больших десантных кораблей и три носителя крылатых ракет с суммарным залпом до полутора десятков "Калибров".

Россия использует иранские дроны

Как сообщал УНИАН, летом стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. В то же время иранские власти заявляют, что оружие якобы попало в РФ через третьи страны.

БПЛА "Shahed-136" (в армии РФ переименованы на "Герань-2") неоднократно атаковали украинские города. В НАТО пообещали предоставить Украине оборудование, которое поможет в борьбе с ними.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что сейчас украинские защитники сбивают иранские дроны из комплексов, которые нам предоставила Польша.

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