Президент РФ постарался оправдать российскую агрессию отключением водоснабжения в Крым.

Путин не жалеет о том, что начал войну в Украине. Президент России попытался оправдать вооруженную агрессию отключением водоснабжения во временно оккупированный Крым. От также рассказал, следует ли ждать новых массированных ракетных ударов со стороны рашистов.

Соответствующие заявления глава государства-агрессора сделал в рамках недавнего выступления.

Российский диктатор сказал, что не жалеет о войне, начатой против Украины. Однако Путин все же признал "неприятные" последствия из-за полномасштабного вторжения в нашу страну. Затем он попытался оправдать вооруженную агрессию, сославшись на Крым.

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"Мы ведь не делали целью уничтожение Украины. Нет, конечно. Вот они взяли в свое время… В Крыму живут 2,5 миллиона человек, 2 миллиона 400, взяли и отрубили там воду. […] Это пример логики наших действий. Не совершили бы мы этого действия, не было бы противодействия", — сказал Путин.

Диктатор уверен в победе России в преступной войне, мол, это будет поражение НАТО. Президент РФ также высказался о новых массированных ударах по мирным городам Украины. Сейчас в них якобы нет необходимости.

"Из 29 намеченных объектов 7 не были поражены. И по ним наносят новые удары. Но это не массированные удары. А дальше будет видно", — добавил Путин.

Война в Украине: актуальная информация

Согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали около 64 300 человек личного состава армии оккупантов. Они также превратили в металлолом более 15 тысяч единиц техники.

По данным СМИ, безвозвратные потери в войске РФ превышают 90 тысяч солдат. Это убитые, пропавшие без вести, умершие от ран и раненые, которые не могут вернуться в строй.

Сейчас продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое началось еще в конце августа. За это время ВСУ освободили 1620 населенных пунктов, о чем рассказали в Офисе президента.

Сегодня, 14 октября, Путин также сообщил, что в ближайшее время "частичная" мобилизация в РФ завершится. В армию оккупантов уже призвали 222 тысячи человек.

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