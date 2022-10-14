Российские захватчики обстреляли Межевскую громаду, в результате чего ранен мужчина.

В небе над Днепропетровской областью ночью уничтожено 4 дрона-камикадзе русских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Председатель ОВА отметил, что россияне всю ночь атаковали область из разного оружия.

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"Наши защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе", - подчеркнул Резниченко.

При этом, в Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую громаду.

"Ранен 51-летний мужчина. Он в больнице. Искореженные промышленное предприятие и дома людей", - заявил председатель ОВА.

Кроме того, Никопольский район российские оккупационные войска испытывали реактивными системами залпового огня "Град", тяжелой артиллерией и дронами.

"Предварительно, люди не пострадали", - добавил он.

Также в Мировской, Красногригорьевской и Первомайской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ - что известно

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

По информации СНБО, Вооруженные Силы Украины сбивают не менее 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

Дни генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса передадут Украине оборудование для борьбы с беспилотниками иранского и российского производства.

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