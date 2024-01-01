Ранее оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны информирует, что "бавовна" в Белгороде проредила ряды офицеров следственного комитета РФ.

Как говорится в сообщении ГУР, в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам РФ ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын.

Разведчики уточнили, что в ноябре 2023 года его отправили в Белгород работать в составе военно-следственного отдела следственного комитета РФ. "До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет", - добавили в ГУР.

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Удар по Белгороду

30 декабря Силы обороны Украины били по военным объектам в российском Белгороде. Разрушение гражданской инфраструктуры города стало результатом неэффективной работы российской противовоздушной обороны.

Министерство обороны РФ заявило, что ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО "Ольха" и чешских Vampire. В Москве отчитались о сбитии большей части снарядов.

Впоследствии Россия обвинила Чехию в использовании Украиной боеприпасов из этой страны и созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Чехия в свою очередь отказалась приходить на заседание для обсуждение удара по Белгороду.

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