Глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что Чехия не позволит России вызвать их куда-либо.

Чехия отказалась принять участие в экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое созывает Россия из-за того, что она называет "неизбирательными" украинскими ударами по приграничной территории и "убийством мирных жителей Белгорода". При этом Россия обвинила Чехию в использовании Украиной боеприпасов из этой страны.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский сказал, что Чехия не явится на заседание Совбеза и "не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора".

"Мы отказываемся, чтобы нас куда-нибудь вызвала Россия. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью придем", – написал Липавский в сети X (бывшая Twitter).

Видео дня

Удар по Белгороду - детали

Днем в субботу, 30 декабря, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде.

"Продолжается комплекс мер украинских сил безопасности и обороны, который стал следствием российских террористических ракетных ударов по украинским городам", - сообщил источник УНИАН в спецслужбах.

РБК-Украина сообщает, что разрушение гражданской инфраструктуры Белгорода - результат неэффективной работы российской противовоздушной обороны (ПВО).

Как пишет УП со ссылкой на источник в спецслужбах, именно из-за "непрофессиональных действий и спланированной провокации" российской ПВО обломки ракет упали в центре города.

Число погибших увеличилось до 21 человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 110 человек получили ранения различной степени тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: