Он отметил, что разрыв в применении боеприпасов с противником сейчас составляет один к двум, тогда как год назад он был один к десяти.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал, что сейчас разрыв в применении боеприпасов на фронте между ВСУ и оккупантами значительно сократился.

"Благодаря действиям нашего правительства, президента Украины, министра обороны, нам удалось сократить разницу между используемыми нами и противником боеприпасами. Пропорция составляет один к двум, один к двум с половиной. Год назад этот показатель был один к десяти, один к шести", - рассказал Сырский в интервью CNN.

В то же время он признал, что у врага действительно есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве используемых боеприпасов, а также в личном составе, танках и боевых машинах пехоты.

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"Но это также мотивирует нас. Мы не можем воевать так же, как они, поэтому должны использовать, прежде всего, наиболее эффективный подход, применять свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений. А также использовать техническое превосходство", - отметил главком ВСУ.

По его словам, ВСУ компенсируют разницу в ресурсах с помощью беспилотных систем, постоянно работая над их совершенствованием, повышением эффективности, улучшением системы управления, способов и методов использования.

"Мы стараемся максимально использовать наше техническое превосходство над противником, чтобы нивелировать его численное превосходство", - подчеркнул главком, добавив, что лучшие подразделения беспилотных систем сосредоточены сейчас в Покровском секторе.

Сырский о ситуации на фронте

Ранее Сырский рассказал, что Курская операция помогла в защите Покровска. В частности, она лишила оккупантов возможности маневрировать своими частями.

По словам генерала, за последние 6 дней противник не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает. Сейчас в районе Покровска укрепляют оборону.

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