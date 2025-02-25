Большинство населенных пунктов Донецкой области, которые захватила Россия, находятся под оккупацией с 2014 года.

За 2024 год российские оккупанты захватили 80 населенных пунктов Донецкой области. Сейчас под вражеской оккупацией остается 784 населенных пункта региона. Об этом рассказали в Донецкой областной военной администрации на информационный запрос "Суспільного".

"По состоянию на 18 февраля 2025 года на территории Донецкой области временно оккупировано 784 населенных пункта (447 из которых находятся под временной оккупацией с 2014 года), что составляет 60,4% (ориентировочно) от общего количества населенных пунктов Донецкой области", - отметили в сообщении.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщили, что за время полномасштабной войны вражеские войска оккупировали:

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в 2022 году - 278 населенных пунктов;

в 2023 - 29 населенных пунктов;

в 2024 году - 80 населенных пунктов.

"Силы обороны в 2022 году освободили 41 населенный пункт Донецкой области, а в 2023 году - девять, из них три населенных пункта в 2024 году были оккупированы во второй раз", - напомнили в "Суспільному".

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Ранее военный эксперт Евгений Дикий объяснил, почему российские оккупанты никак не могут захватить Покровск, что в Донецкой области. По его словам, это связано с тем, что Украина отправляет большее количество ресурсов под Покровск. Кроме того, Силам обороны там удалось наладить управление, что позволяет удерживать город.

Также украинский военный рассказал об атаках оккупантов в Торецке в Донецкой области. Он отметил, что в последние дни ситуация в городе обострилась, ведь враг пополнился и провел ротацию.

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