Наиболее интенсивно россияне используют беспилотные системы и особенно сложно украинским военным бороться с их оптоволоконными дронами.

В городе Торецк ситуация за последние несколько дней обострилась. Россияне провели ротацию, а также пытаются ломать украинскую логистику тактикой детального сканирования беспилотниками каждого дома в тылу позиций Сил обороны.

В эфире телемарафона заместитель командира батальона по артиллерии 21-го отдельного батальона спецназначения Отдельной президентской бригады ВСУ, майор, позывной "Титан" рассказал, что происходит на передней линии в зоне ответственности подразделения.

"На Торецком направлении, в самом Торецке, ситуация за последние несколько дней обострилась. Противник пополнился и провел ротацию. Тактика не изменилась - максимальное использование пехоты. Это от 2-х до 3-х пехотинцев, которые пытаются продвигаться, выявлять наши позиции, а потом потихоньку их разбирать FPV и артиллерией", - рассказал военный о ситуации.

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Россияне прилагают усилия, чтобы сломать логистику украинских защитников, поэтому сейчас для этого используют следующую тактику. "Враг своими БПЛА пытается залетать к нам в тыл, где наши взлетные площадки, огневые средства непосредственно находятся. Детально каждый дом отсканирует. По выявлению, начинает просто уничтожать эти взлетные площадки и непосредственно огневые позиции. Мы это видим и чувствуем, поэтому стараемся маскировать как можно лучше свои позиции. Но сейчас земля замерзла и это делать очень трудно", - рассказал "Титан".

В то же время, украинские защитники также ломают логистические маршруты врага. "Применяем так же летательные аппараты. Все фиксируем и уже на подхвате, там где определяем точки пересечения их путей, мы стараемся их или минировать, или отправлять туда непосредственно FPV. Сейчас стоит задача максимально все минировать для того, чтобы остановить темп противника, которым он идет",- подчеркнул боец.

Для своих штурмов россияне используют "утренний серяк", а ночью пытаются передвигаться и накапливаться. Украинские защитники уже приспособились к такой тактике противника и с помощью дронов ведут постоянный мониторинг вражеских действий.

"Холодная погода на интенсивность боевых действий не влияет. У противника стоит задача, я так понимаю, максимально сунуть вперед. Единственное на что влияет погода, то что нашим бойцам недостаточное количество обогрева, которое максимально стараемся обеспечить. Однако, кроме обогрева, нужна еще провизия, продовольствие и БК. Поэтому, это такой безумный логистический путь, который мы преодолеваем каждый день",- отметил военный.

Во время штурмов враг технику использует очень мало, потому что вся тяжелая техника противника, которая пытается ехать в сторону украинских позиций, уничтожается. Наиболее интенсивно россияне используют беспилотные системы и особенно сложно бороться с их оптоволоконными дронами.

"Сначала они обнаруживают наши средства, а только потом используют FPV. Сейчас оптоволокно они массово используют - это самое большое пока их преимущество, а с остальными FPV мы уже давно и эффективно боремся", - акцентировал он.

В Торецке украинские защитники применяют собственную тактику для нанесения потерь россиянам в живой силе. "Если мы обнаруживаем движение группы противника, то мы их сопровождаем полностью. Она идет под нашим огневым контролем до того момента, пока не будет уничтожена. То есть, тогда когда мы ее обнаруживаем, то наблюдение ведется уже бесперебойно. И потом применяется все - от минометов и до сбросов, до бомберов FPV. Поэтому, им трудно сейчас продвигаться. У нас уже есть система, по которой мы работаем, совершенствуем и она пока действенная", - констатировал военный.

Война в Украине: новости

В населенных пунктах Торецк, Часов Яр и Белогоровка Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с армией РФ. Силы обороны пытаются сдерживать вражеское нашествие и наносить захватчикам огромные потери. По данным аналитиков проекта DeepState, в период с апреля 2024 по февраль 2025 года, в боях за эти города потери российской армии составили более 20 тыс. военнослужащих, из которых безвозвратные - 7,5 тыс.

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