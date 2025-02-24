Он также рассказал, что точность украинской артиллерии в пять раз лучше российской.

Россияне уменьшают преимущество в количестве выпущенных артиллерийских нарядов на фронте из-за истощения ресурсов.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий. "В 2022 россияне могли себе позволить 60 тыс. снарядов в день. А сейчас у них просто физически нет даже при помощи Северной Кореи. Соотношение изменилось. Если в 2022 году они превосходили нас по артиллерии примерно в 20 раз, то сейчас, если брать по фронту в целом, их количественное преимущество сохраняется примерно в 5 раз. Другое дело, что при преимуществе в 5 раз мы себя чувствуем достаточно уверенно", - сказал Дикий.

Он пояснил, что точность украинской артиллерии в пять раз лучше российской, при том количественном преимуществе РФ, Украина смогла достичь паритета по поражению целей.

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"Здесь интересный момент. При соотношении в целом по фронту 1 к 5, под Покровском 1 к 1,6. Это о том, где мы концентрируем то, что у нас есть. Это показатель того, что Покровск, который был для нас самым тяжелым направлением - на него перебросили самые большие наши ресурсы. И там уже вышли на такое соотношение. А учитывая точность нашей арты, мы по арте преобладаем", - добавил Дикий.

Он отметил, что Украина отправляет большее количество ресурсов под Покровск. А также Силам обороны там удалось наладить управление, что позволяет удерживать город.

"Концентрация ресурсов и налаживание управления позволяют сказать, что вопрос, возьмут ли орки Покровск - решен. Они его не взяли. А вот вопрос, долго ли они будут еще с этим примеряться и пробовать его пробить - здесь я еще не готов сказать", - говорит Дикий.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Накануне журналисты CNN оценили количество потерянных Украиной земель с начала полномасштабного вторжения. Журналисты отмечают, что Киев потерял около 11% от своей территории. А если учитывать и те земли, которые РФ захватила с 2014 года, то речь идет о 18% территории Украины.

Между тем в Генштабе отмечают, что к третьей годовщине полномасштабного вторжения россияне увеличили давление на Курщине. Только в течение 23 февраля они провели 19 штурмов позиций Сил обороны Украины и сбросили 23 КАБа.

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