Захватчики продолжат бросать в бой большое количество пехоты и пытаться уничтожать все дома, где украинские защитники держат оборону.

Заявления российских захватчиков о захвате города Торецк в Донецкой области неправдивы, так как там продолжаются тяжелые городские бои. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV.

В частности, эксперт отметил, что в Торецке продолжаются городские бои.

"Это означает так, что мы контролируем где-то примерно до половины этого города. К сожалению, это для нас не очень хорошая новость, потому что это означает ползучее наступление россиян. То есть, они будут использовать свою стандартную тактику - они будут забрасывать большим количеством пехоты, будут уничтожать все дома, в которых мы держим оборону. И это вопрос времени, когда нам придется принимать какое-то решение по Торецку - или продолжать его отбивать, или нет", - сказал Нарожный.

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В то же время, по его словам, "все победные реляции Российской Федерации, что они там зашли где-то зашли и держат его - это мягко говоря неправда".

"Там идут тяжелые городские бои", - подчеркнул Нарожный.

Война в Украине - ситуация в Торецке

Как сообщал УНИАН, минобороны РФ заявило 7 февраля, что российские войска якобы захватили город Торецк в Донецкой области.

По мнению издания The Washington Post, если это подтвердится, это приведет к дальнейшему продвижению оккупантов в Донецкой области, хоть и ценой их больших потерь.

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