Российские захватчики безуспешно атаковали на Купянском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны Украины в течение суток успешно отбивали и сдерживали российских оккупантов на трех направлениях фронта. Всего произошло около 30 боевых столкновений.

Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook сообщил, что на Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону и успешно отбили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Отрадное, Колодезное, Каменка, Фиголовка, Новомлинск и Западное Харьковской области.

При этом, на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и спорное Донецкой области.

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Кроме того, на Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Раздолевка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.

Также, на Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Вместе с тем, на Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и острое Донецкой области.

На шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе Старомайорского враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, железнодорожное, орехов, Степное и Каменское Запорожской области; Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчане, Берислав, Львове, Херсон и Днепровское Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказано в сводке.

Ситуация на фронте по состоянию на 31 июля 2023 - главные новости

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток, 30 июля, основные бои шли на Марьинском и Купянском направлениях.

При этом общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года составили около 246 190 российских оккупантов и тысячи единиц техники.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия не сможет полностью оккупировать и разрушить Украину, а президент Российской Федерации Владимир Путин не выдержит и 10 лет.

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