С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 246 тысяч военных.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 490 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Как сообщает Генштаб ВСУ, таким образом общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года составляют около 246 тысяч 190 человек. Также россияне потеряли:

4211 танков (6 за сутки);

8188 боевых бронированных машин (10 за сутки);

4816 артиллерийских систем (21 за сутки);

460 средств противовоздушной обороны (1 за сутки);

4017 беспилотников оперативно-тактического уровня (6 в сутки);

1347 крылатых ракет (0 за сутки);

7292 единиц автомобильной техники и автоцистерн (17 за сутки);

715 единиц спецтехники (4 за сутки).

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщил Генштаб, в течение суток основные бои шли на Марьинском и Купянском направлениях, где пытался наступать враг, а также на Запорожье, где атаковали Силы обороны Украины.

Видео дня

Как стало известно накануне, воины бригады "Кара-Даг" гвардии наступления продвигаются на Запорожском направлении. Бойцы этого подразделения вышли на позиции оккупантов вблизи Орехово. Также было опубликовано короткое видео с захваченных вражеских позиций, где украинские воины успели развернуть сине-желтый флаг.

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