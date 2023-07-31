Глава государства сказал, что в войне, которую Россия начала против Украины, Украина преданно выбирает свободу или смерть.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия не сможет полностью оккупировать и разрушить Украину, а президент Российской Федерации Владимир Путин не выдержит и 10 лет.

Об этом глава государства сказал в интервью бразильскому вещателю Globo. В частности, у Зеленского спросили, видит ли он сходство полномасштабного вторжения России в Украину с войной в Сирии, где Россия поддерживала режим Башара Асада. Президент подчеркнул, что с Украиной не может произойти то, что произошло с Сирией.

"Не может. Путин не проживет столько лет. И он в этом темпе, в котором он воюет с нами, не воевал (в Сирии). И хотя там страшные страдания и разрушения, но это другая война", – подчеркнул Зеленский.

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Глава государства сказал, что сравнивает объем применения полномасштабной агрессии России против Украины с тем, что происходит в Сирии, потому что для войны против Украины привлечена вся армия РФ. Но, по его мнению, война против Украины, и война в Сирии – это разные войны.

"Вся армия пришла на нашу землю. Костяк этой армии был максимально уничтожен украинской армией и украинским народом на фронте и на улицах. Я не считаю, что мир так объединился вокруг сирийской трагедии. Я считаю, что это была большая ошибка. И это всегда большая ошибка, когда мир считает, что война где-то далеко", – сказал Зеленский.

В то же время он не считает своим героизмом то, что объединил страны, которые сегодня помогают Украине. Глава государства добавил, что в войне, которую Россия начала против Украины, Украина преданно выбирает свободу или смерть.

"Он (Путин) не выдержит. (Через) 30 лет его не будет. Он умрет. Это совершенно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та фигура уже. Все их действия на поле боя говорят о том, что на сегодня Россия не способна оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. их желания те же. Но в глубине души все они уже понимают, что больше не способны. Они не способны. Так получилось. Они были способны в начале этой войны", – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украине внутри и снаружи государства удалось сделать так, чтобы стать крепче России. Президент отметил, что в РФ понимают, что сейчас невозможно оккупировать полностью всю Украину, но в будущем россияне могут вернуться к идее оккупации Украины.

"Им нужен для этого выдох? Да! Им нужно время, чтобы снова накопить силы? Да! Им нужно это время, чтобы накапливая силы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-то в мире? Да! И на все это нужно будет, чтобы Украина молчала. Украина не будет молчать все это время. Украина будет действовать", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, современное поколение украинцев не даст россиянам возможности стать такими крепкими, какими они были раньше.

Война в Украине: актуальные новости

Утром в понедельник, 31 июля, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу двумя ракетами. Разрушено несколько этажей жилой многоэтажки, другая ракета попала в корпус учебного заведения.

По состоянию на 17:45 известно о шести погибших и более 70 раненых. Жертвами оккупантов стали, в частности, мать и ее 10-летняя дочь.

Кроме того, россияне атаковали Херсонщину. Во время удара по микрорайону Корабел в Херсоне получил ранения 65-летний мужчина, который был в собственной машине. Знакомый пытался доставить его в больницу, но медики констатировали смерть.

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