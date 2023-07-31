Украинские воины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, отметили в Генштабе.

На востоке Украины произошло более 20 боевых столкновений, российские захватчики потерпели провалы.

Силы обороны Украины на Марьинском направлении продолжают сдерживать наступление врагов возле Победы и Марьинки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил ВСУ в понедельник утром, 31 июля.

По его данным, наши бойцы на Купянском направлении стойко держат оборону и успешно отразили вражеские атаки восточнее Берестового Харьковской области.

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Стоит отметить, что защитники Украины продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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На востоке Украины уже длительное время идут ожесточенные боевые действия, и РФ несла огромные потери. 10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины пошли в контрнаступление.

В результате контрнаступательных действий уже освобождены ряд населенных пунктов, в частности Старомайорское Донецкой области. Стоит отметить, что общие потери врага на 30 июля 2023 года составляют примерно 245 700 противников.

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