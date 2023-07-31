Генштаб сообщил результаты боевой работы украинских артиллеристов и авиаторов в течение воскресенья.

В течение суток украинские артиллеристы выследили 8 артиллерийских комплексов прямо на боевых позициях, а также другую военную технику оккупантов. Подробности сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага", – говорится в сообщении.

Кроме того, военная авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения солдат вражеской армии.

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Также, украинские защитники сбили немало российских беспилотных аппаратов - 4 ударных БпЛА типа "Шахед-136" и 4 разведывательных оперативно-тактического уровня.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщил Генштаб, в течение суток основные бои шли на Марьинском и Купянском направлениях, где пытался наступать враг, а также на Запорожье, где атаковали Силы обороны Украины.

Как стало известно накануне, воины бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления продвигаются на Запорожском направлении. Бойцы этого подразделения вышли на позиции оккупантов вблизи Орехово. Также было опубликовано короткое видео с захваченных вражеских позиций, где украинские воины успели развернуть сине-желтый флаг.

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