Противник обстрелял здание, в котором было много мам с малышами, отметил глава Луганской военно-гражданской администрации.

В Северодонецке Луганской области оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми.

Об этом глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил в Facebook.

"В этом здании от вражеских обстрелов скрывались множество мам с малышами, но россия догнала их и там. Безопасных мест на Луганщине больше нет", - написал Гайдай.

Сейчас он не предоставил больше информации.

Напомним, РФ ворвалась в Украину рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Северодонецк.

14 марта Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк "едва дышит".

16 числа в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины отмечали, что оккупанты снова пытались захватить город.

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