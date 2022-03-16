В этих городах в течение ночи пылали десятки жилых домов, есть много погибших и пострадавших среди мирного населения.

Российские оккупанты в очередной раз пытались захватить города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

"Враг продолжает цинично обстреливать мирное население по этим направлениям. Оккупанты наносят удары и ночью, и днем", - говорится в сообщении.

Так, в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске в течение ночи пылали десятки жилых домов.

"Есть много погибших и пострадавших среди мирного населения", - отметили в ГСЧС.

Спасатели продолжают помогать людям выбраться из-под завалов, привозят воду и помогают органам власти с эвакуацией населения в безопасные места.

"Но российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает невозможной эвакуацию. Обстрелы не утихают. Режима тишины нет - гуманитарного коридора сегодня не будет. Российские войска обстреливают колонны автобусов и точки сбора людей, откуда планировалась эвакуация", - добавили в ГСЧС.

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