Боевые действия продолжаются в направлении Бучи, Ирпеня, Макарова и Бородянки.

Оккупанты обстреляли из "Градов" ряд городов на Киевщине, один человек погиб, один ранен.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, российские военные обстреляли из "Градов" одно из государственных предприятий Ирпеня, разрушен мост. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Кроме того, враг обстрелял из "Градов" жилые дома села Лычанка, что в Бучанском районе Киевской области, в результате один человек погиб. Также подверглись ударам жилища жителей села Петрушки. Информации о пострадавших пока нет.

Из реактивных систем залпового огня "Смерч" боевики нанесли удар по селу Ситняки, вблизи Макарова. Есть информация об одном раненом мирном жителе.

В МВД добавили, что боевые действия продолжаются в направлении Бучи, Ирпеня, Макарова и Бородянки.

Как писал УНИАН, российские оккупанты обстреляли Новые Петровцы на Киевщине, в результате чего двухлетний ребенок погиб, четыре человека травмированы. В результате обстрела разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома.

По данным Минобороны, вероятность штурма Киева российскими оккупационными войсками сохраняется.

За минувшие сутки общая ситуация такова, что существенных изменений не произошло. Ситуация в пригородах Киева, в частности в Гостомельском, Бучанском и Ирпенском направлении также пока остается без изменений.

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