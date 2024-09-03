Романенко утверждает, что РФ перебрасывает резервы на Курское направление с Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что россиянам не хватает сил для одновременного продвижения на всех направлениях. По его словам, ситуация на восточном фронте, в частности на Покровском и Торецком направлениях, приобрела критическое состояние.

"Однако, несмотря на тяжелые обстоятельства, наблюдаются элементы стабилизации благодаря переброске резервов Сил обороны. Анализ показывает, что это произошло не столько из-за формирования дополнительных резервов, сколько благодаря перемещению войск с других участков фронта", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Романенко утверждает, что РФ перебрасывает резервы на Курское направление с Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений. Переброска вражеских резервов с Покровского направления не происходит, но силы и средства, которые были выделены для захвата Покровска, теперь перемещаются на Курское направление.

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"Россиянам не хватает сил для одновременного продвижения на всех направлениях, что является положительным сигналом. Нам нужно привлечь дополнительные силы, чтобы прервать наступательный импульс противника в ближайшие недели. Также важно привлечь средства поражения Сил обороны Украины, в частности ГУР и СБУ, чтобы помочь войскам на Покровском направлении", - добавил он.

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Бои и первые штурмы российских оккупантов города Покровск (Донецкая область) могут начаться уже в ближайшее время. Об этом сказал военный эксперт Иван Ступак. Он, в частности, сослался на "определенную информацию" в сети, которая "прежде всего идет от россиян".

Россияне смогут дойти до Покровска, но это не значит, что они возьмут город под свой контроль. Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий. Он прогнозирует, что Покровск станет очередным городом-крепостью. По словам Дикого, сейчас враг продвигается к Покровску, поскольку в полях его очень трудно остановить.

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