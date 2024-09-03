В окружении могут оказаться четыре украинские бригады.

Наступление российских войск на Покровск не только ставит под угрозу важные пути снабжения, сам город и всех его мирных жителей. Он также создает крайне опасную ситуацию для украинских войск к югу от Покровска.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, россияне, приближаясь к Покровску, обошли украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Вовча, проходящую с севера на юг в трех милях к востоку от Мемрика.

"В результате образовался открытый выступ, вдающийся на восток в российскую линию, - выступ, который при нескольких решительных маневрах россиян может превратиться в ловушку для сотен украинских военных", - пишет аналитик. Видео дня

Внутри этого выступа находятся части 59-й мотопехотной бригады, 68-й егерской бригады, 117-й бригады территориальной обороны и 15-й бригады Национальной гвардии. При этом аналитик отмечает, что целостность и устойчивость этих украинских сил зависит от 25-й воздушно-десантной бригады, которая защищает село Украинск на северном направлении этого участка.

Возможно, пишет аналитик, украинское отступление уже началось. и это разумный шаг со стороны украинского командования. Отход с этого выступа отдаст россиянам около 30 квадратных миль, но позволит сохранить целостность украинских батальонов в критический момент, отмечает аналитик. К тому же, некоторые оптимистичные оценки боев вокруг Покровска свидетельствуют о замедлении российского наступления - что может дать украинцам время и пространство для укрепления обороны и логистики и спасения города.

"Войск не хватает. Их настолько мало, что потеря частей четырех бригад может оказаться катастрофической для украинцев. В то же время успешная эвакуация этих почти окруженных войск может укрепить выпрямленную и укороченную украинскую линию", - считает аналитик Forbes.

Он подчеркивает, что это, вероятно, будет самым оптимистичным исходом для украинцев, обороняющих Покровск, поскольку, по данным экспертов, стабилизация на этом участке линии фронта возможна к осени, после того как российская армия исчерпает свой наступательный потенциал.

Ситуация возле Покровска - новости

Накануне издание The Telegraph информировало, что войска РФ продвигаются в направлении Покровска Донецкой области. Предполагалось, что уже в сентябре Украина может потерять Покровск, ведь действия оккупантов угрожают окружением больших участков украинского фронта.

Владимир Зеленский заявил, что в последние два дня российские захватнические войска не продвигались на Покровском направлении, при этом достаточно большое количество российских военных переброшены из оккупированной части юга Украины - Запорожской области и Херсонщины, в Курскую область РФ.

По даннным аналитиков ISW, у ВСУ есть успехи под Покровском. Так, согласно кадрам с геолокацией, украинские воины восстановили позиции на юго-западе Новогродовки.

Вас также могут заинтересовать новости: