Бывший командир роты батальона "Айдар" прогнозирует, что Покровск станет очередным городом-крепостью.

Идет война в Украине, и россияне смогут дойти до Покровска, но это не значит, что они возьмут город под свой контроль.

Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Ранок.LIVE". Он прогнозирует, что Покровск станет очередным городом-крепостью. По словам Дикого, сейчас враг продвигается к Покровску, поскольку в полях его очень трудно остановить.

"То, что враг подойдет к Покровску, к сожалению, да. Я разделяю пессимистические прогнозы, что подойдет он к Покровску. Боюсь, что это вопрос 1-2 недель. Но это совсем не то же самое, что он возьмет Покровск. Напомню, что к Часовому Яру, который меньше Покровска в разы, враг подошел 4,5 месяца назад. И за эти 4,5 месяца сам Часов Яр он так и не прошел. Где-то примерно 2/3 он реально контролирует и продвигается со скоростью 1 дом за несколько недель", - отметил военный аналитик.

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Он убежден, что боев за Покровск нам не избежать. "Но в городской застройке, именно в близких боях, когда речь идет за каждый квартал, каждый дом - в этом мы всегда были очень сильными. И оборона именно населенных пунктов внутри населенных пунктов - это совершенно другая история, чем держаться в чистом поле, где враг выносит УАБами все оборонительные позиции", - отметил Дикий.

Он напомнил, что город Бахмут, который по размеру вполне сопоставим с Покровском, россияне брали 10 месяцев. Значительно меньшую Авдеевку брали 4 месяца. "Поэтому, да, боев за Покровск нам не избежать, поэтому гражданское население надо вывозить. Но из этого совершенно не следует, что Покровск упадет. Просто Покровск станет, к сожалению, очередным городом-крепостью. Но держать этот город-крепость можно будет месяцами, можно полгода, можно год. И у меня нет никаких оснований считать, что будет не так. До Покровска они дойдут, упрутся, и там их можно держать очень долго", - подчеркнул Дикий.

Интересные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, российская оккупационная армия продолжает наступать на Донбассе, наибольшее внимание уделяя Покровскому направлению.

Издание The Telegraph на днях писало, что российские оккупационные войска продвигаются в направлении Покровска и что Украина может потерять этот город уже в сентябре.

Если на российско-украинском фронте ничего не изменится, то после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск, считает начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич. 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние два дня продвижение оккупантов на Покровском направлении остановилось.

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