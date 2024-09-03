Если врагу удастся оккупировать Покровск, то это создаст значительные угрозы для Днепропетровской области.

Бои и первые штурмы российских оккупантов города Покровск (Донецкая область) могут начаться уже в ближайшее время. Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Иван Ступак.

Он, в частности, сослался на "определенную информацию" в сети, которая "прежде всего идет от россиян".

"Они сообщают о своем активном продвижении и якобы подозревают, что в ВСУ есть определенный план. То есть, что что-то здесь не так. Сообщения же от ВСУ совсем другие. Наши военные сообщают, что сдерживают врага всеми возможными силами на Покровском направлении. Я не буду ничего предсказывать, в том числе и то, сколько может продержаться Покровск, но бои за город могут начаться очень скоро", - говорит эксперт. Видео дня

По его словам, если врагу удастся оккупировать Покровск, то это создаст значительные угрозы для Днепропетровской области.

"Россияне находятся в более чем 10 км от Покровска. Впрочем, учитывая, что агломерация, то очень трудно сейчас точно определить расстояние, на котором они находятся от города. Лично я ожидаю, что в ближайшие недели начнутся бои за город Покровск. Вероятно, чуть позже россияне начнут активнее применять артиллерию и авиацию. Поскольку тот плацдарм, который есть сегодня, не позволяет им использовать фугасные авиационные бомбы и вертолеты. Однако, большим риском является то, что находится за городом Покровск. Это Днепропетровская область", - резюмировал Ступак.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич рассказал об угрозах падения Покровска. По его словам, потеря Покровска не должна означать потерю Украины или даже Донбасса, однако время на смену курса истекает.

Как сказал военный, "если ничего не изменится, после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск".

Вас также могут заинтересовать новости: