Надо больше Patriot: в Воздушных силах объяснили, почему ночью не удалось сбить 'Кинжалы'

Сегодня ночью россияне уже классически целились по критической, энергетической инфрастурктуре Украины и военным объектам.

Силы обороны не смогли сбить во время ночной комбинированной атаки россиян только две вражеские ракеты - "Кинжалы", потому что им эффективно противодействовать могут только системы Patriot, которых недостаточно у Украины.

Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, комментируя очередную массированную атаку россиян.

"К сожалению, аэробаллистические ракеты "Кинжал" являются сложными в сбивании и только один комплекс, который уже неоднократно показывал себя в действии эффективно, может эффективно противостоять им. И мы нуждаемся в большем количестве таких комплексов, чтобы защитить нашу гражданскую инфраструктуру", - отметил Евлаш. Видео дня

На вопрос, помогут ли истребители F-16 в сбивании таких ракет, отметил, что может бороться эффективно только система Patriot.

"F-16 теоретически могли бы служить сдерживающим фактором непосредственно для тактической авиации врага. Они пытаются применять "Кинжалы" с достаточно большого расстояния, а есть определенные нюансы по использованию западного оружия по территории РФ", - добавил представитель Воздушных сил.

По его информации, сегодня ночью россияне уже классически целились по критической, энергетической инфрастурктуре Украины и военным объектам.

"Однако достаточно слаженная работа нашей авиации, подразделений РЭБ, мобильных огневых групп позволило эффективно справиться с другими целями", - подчеркнул он, напомнив, что уничтожены почти все цели, а именно 12 крылатых ракет типа Х-101 и Х-155, и еще 31 БПЛА типа "Шахед".

Евлаш также сказал, что последние комбинированные атаки враг проводит по классической схеме - сначала пытаются запускать "шахэды", позже применяют более серьезное оружие, на этот раз состоялись пуски с территории Саратовской области ракет Х-101 и Х-155 со стратегических бомбардировщиков, а в конце концов ударили "Кинжалами" с территории Тамбовской области.

По его словам, постоянства в проведении таких атак не наблюдается пока. Россияне вынуждены накапливать свои ракеты, планировать удары.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая Россия атаковала Украину, выпустив 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

Как сообщили утром Воздушные силы ВСУ, РФ использовала: 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской области РФ); 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ); 31 ударный БпЛА "Shahed-131/136" (пуски - Приморско-Ахтарск, Ейск - РФ, мыс Чауда - оккупированный Крым).

В результате работы наших защитников было уничтожено 12 крылатых ракет и 31 БПЛА. Сбития происходили в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

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