Россия запустила 2 "Кинжала", 12 крылатых ракет и 31 дрон.

В ночь на 26 мая российские захватчики атаковали Украину, выпустив по нашей территории 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, РФ использовала:

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ);

31 ударный БпЛА "Shahed-131/136" (пуски - Приморско-Ахтарск, Ейск - РФ, мыс Чауда - оккупированный Крым).

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами наши защитники смогли уничтожить 12 крылатых ракет и 31 БПЛА.

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Сбития происходили в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

Атака на Украину - что известно

В ночь на 26 мая 2024 года российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В частности, враг бил со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и носителей ракет "Кинжал" МиГ-31К.

В результате вражеской атаки в Винницкой области есть попадание в жилой дом. По данным местных властей, пострадали три человека.

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