Военный объяснил, зачем россиянам остров Нестрыга.

На южном направлении продолжаются бои, горячее всего на Ореховском направлении, где сейчас сконцентрированы силы ВС РФ и усилены атаки. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Сегодня на Херсонщине снова враг применил КАБы. Однако не было штурмов на Крынки. Это может быть связано с усилением давления на Ореховском направлении. Там было 19 штурмов. Однако враг должен был откатиться с потерями. Никакого успеха не имел, линия фронта держится. Ситуация остается достаточно сложной, однако контролируемая", - сказал он.

Плетенчук подчеркнул, что именно на Ореховском направлении сейчас сконцентрировался враг. По сравнению с Херсонским направлением там противник усилил свои действия - количество штурмов существенно увеличилось.

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Также военный прокомментировал ситуацию вокруг острова Нестрига на Херсонщине, который сейчас контролируют ВСУ, а оккупанты пытаются его захватить. По словам Плетенчука, остров имеет значение для противника в качестве более выгодного плацдарма, потому что находится ближе к определенным населенным пунктам и ближе к Силам обороны юга.

"Этот остров относится, все же, к правому берегу. Это группа островов и он является самым отдаленным от берега, последним перед устьем реки Днепр. Поэтому они хотят иметь там плацдарм - это такой противовес Крынкам. Однако, закрепиться они там не могут. Они периодически пытаются туда высадиться. Для этого, как правило, используют скоростные лодки, однако успеха не имеют", - рассказал начальник центра.

Он уточнил, что указанный остров - позиции, которые, в случае успеха, позволяют россиянам прятаться ближе к позициям ВСУ.

"Там повсюду есть камыш, оттуда можно отработать минометом неожиданно. Поэтому они и пытаются там закрепиться", - добавил Плетенчук.

Также он рассказал о состоянии логистики противника в контексте с проблемами в Керченском проливе. По словам военного, логистика россиян происходит, в частности, автомобильной техникой, которая позволяет обеспечивать их соответствующие группировки.

"Обеспечение затруднено, но не перекрыто", - добавил Плетенчук.

По его словам, в Черном моря вражеских кораблей пока не наблюдается, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Война в Украине - ситуация на Юге

11 мая на Ореховском направлении оккупанты совершили 17 штурмов, из них 13 - в районе Старомайорского, 2 - в районе Роботино, по одному - вблизи Новоданиловки и Вербового. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 5 безуспешных штурмов.

Оккупанты пытаются захватить остров Нестрига на Херсонщине и для этого задействовали даже гидроцикл. Противник несет потери, но пытается взять остров под контроль. Большое количество потерь у россиян связано с тем, что они вынуждены штурмовые действия проводить с воды, а там открытая местность, и делать это гораздо сложнее. При этом, по мнению Дмитрия Плетенчука, оккупанты будут усиливать попытки захвата острова, увеличивая привлечение техники.

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