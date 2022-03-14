Надеемся, хотя бы на этот раз российские нацисты сдержат слово и дадут совершить эвакуацию без обстрелов.

Вчера украинские власти согласовали с путинскими террористами 14 гуманитарных коридоров. Из них сработали девять — в Мариуполь и на территорию Луганской области наши колоны не смогли пробраться из-за обстрелов. Сегодня тоже будет совершаться эвакуация. Как сообщила генеральный прокурор Ирина Верещук, на сегодня, 14 марта, согласовано 10 гуманитарных коридоров. Надеемся, все они сработают как положено.

Какие маршруты предусмотрены

Киевская область. Из сел Богдановка и Новая Богдановка в город Бровары. Из села Перемога Барышевской ОТГ в город Бровары. Из села Бобрык в город Бровары. Из города Гостомель в село Белогородка. Из поселков Немешаево и Ворзель в село Белогородка. Из поселка Дмитровка в село Белогородка.

Луганская область. Из города Северодонецк в город Славянск. Из города Попасная в город Славянск. Из поселка Горное в город Славянск.

Будут в очередной раз предприниматься попытки разблокировать движение гуманитарной колоны из Бердянска через Мангуш в многострадальный Мариуполь.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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