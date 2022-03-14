На сегодня согласовано десять гуманитарных коридоров / скриншот с видео
Вчера украинские власти согласовали с путинскими террористами 14 гуманитарных коридоров. Из них сработали девять — в Мариуполь и на территорию Луганской области наши колоны не смогли пробраться из-за обстрелов. Сегодня тоже будет совершаться эвакуация. Как сообщила генеральный прокурор Ирина Верещук, на сегодня, 14 марта, согласовано 10 гуманитарных коридоров. Надеемся, все они сработают как положено.
Какие маршруты предусмотрены
- Киевская область. Из сел Богдановка и Новая Богдановка в город Бровары. Из села Перемога Барышевской ОТГ в город Бровары. Из села Бобрык в город Бровары. Из города Гостомель в село Белогородка. Из поселков Немешаево и Ворзель в село Белогородка. Из поселка Дмитровка в село Белогородка.
- Луганская область. Из города Северодонецк в город Славянск. Из города Попасная в город Славянск. Из поселка Горное в город Славянск.
- Будут в очередной раз предприниматься попытки разблокировать движение гуманитарной колоны из Бердянска через Мангуш в многострадальный Мариуполь.
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.