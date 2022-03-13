Для городов Мариуполь Донецкой области, Попасная, Счастье, поселка Горное Луганской области и города Пологи Запорожской области эвакуация не удалась из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сегодня из 14 гумкоридоров сработали девять, эвакуированы более 5,5 тыс. человек.

Об этом она сказала в видеообращении.

"Сегодня, 13 марта, из 14 гумкоридоров сработали девять", - отметила она.

В Киевской области эвакуировали 3 тыс. 950 человек.

В частности, из Бородняки спасли 600 человек, которых отвезли в Житомир.

Из села Победа Барышевской ОТГ путем очень напряженных переговоров удалось вызволить 1000 человек.

"Оккупант не соблюдал утром взятых на себя обязательств и заставлял людей возвращаться в бомбоубежища и подвалы, откуда они вышли с надеждой уехать из опасного места", - рассказала Верещук.

Из села Большая Дымерка эвакуированы 375 человек (198 - дети), из города Буча - 600 человек.

В Луганской области спасено 1,6 тыс. людей: Лисичанск - 400, Рубежное - 350, Северодонецк - 600, Кременная - 250.

Всего сегодня из-под постоянных обстрелов нам удалось вывезти более 5 тыс. 550 людей.

Вместе с тем, из-за нарушений со стороны оккупантов достигнутых договоренностей не сработали гуманитарные коридоры для пяти населенных пунктов.

Мариуполь сегодня целый день подвергался обстрелам и бомбардировкам со стороны авиации... Колонна грузовиков с гумгрузом и автобусами для эвакуации из Мариуполя, которая выехала из Запорожья 12 марта, из-за обстрелов и тотальных нарушений обязательств не продвинулась по маршруту и остается заблокированной в городе Бердянск.

Утром попытки "прорваться" к городу возобновят.

Для городов Попасная, Счастье и поселка Горное Луганской области и города Пологи Запорожской области эвакуация не удалась из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.

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