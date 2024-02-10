На лом ушло 15 российских пушек, миномет и склад боеприпасов.

На одном из направлений вслед за кораблем "Москва" отправилось почти шесть десятков российских захватчиков. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, за минувшие сутки (по состоянию на 7.00 субботы) враг совершил четыре неудачных штурма, но, понеся значительные потери, отошел на свои исходные позиции. В свою очередь подразделения ВСУ на левом берегу Днепра нанесли поражения по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Сейчас получено подтверждение, что на левобережье Херсонщины ликвидировано 57 оккупантов. Также уничтожены 15 пушек противника, самоходная артиллерийская установка, миномет, пять единиц автомобильной техники и лодка.

"Уничтожен еще один вражеский склад боеприпасов", - рассказали в Силах обороны.

Отмечается, что за этот период враг нанес два авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и четырех неуправляемых авиационных ракет по Бериславу, Красному Маяку и Крынкам на Херсонщине. Также оккупанты не прекращают террор населения прифронтовых регионов – за минувшие сутки захватчики применили 47 FPV-дронов, ударный БпЛА типа "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 30 осколочных боеприпасов. В результате одного из ударов FPV-дрона поврежден частный дом на Херсонщине.

Также враг пять раз ударил из артиллерии по Херсону, обстрелял Ромашковое, Тягинку, Ивановку, Камышаны, Токаревку, Белозерку и Крынки на Херсонщине, а также Очаков на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов погиб гражданский мужчина, еще пять ранены. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные дома, гаражи, двухэтажный жилой дом, хозяйственное здание, линии электропередач.

Боевые действия на юге Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне на левобережье на концерт Кобзона отправилась партия оккупантов. На Херсонском направлении российские захватчики применили против украинцев, в частности, гражданских - более сотни беспилотников-убийц, и дважды пытались выбить подразделения ВСУ с позиций, но потерпели поражение.

За боевые сутки на левом берегу было ликвидировано 39 оккупантов. Вместе с "живой силой" на лом пошли три реактивные системы залпового огня "Град", три единицы ракетно-артиллерийского вооружения, пять минометов, комплекс радиоэлектронной борьбы и шесть единиц автомобильной техники.

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