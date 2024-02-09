Также уничтожены три РСЗО "Град", три единицы ракетно-артиллерийского вооружения, пять минометов, комплекс радиоэлектронной борьбы.

Только за сутки на южном направлении российские захватчики применили против украинцев более сотни беспилотников-убийц. На левобережье Днепра украинские защитники уничтожили почти четыре десятка российских оккупантов.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, агрессор за минувшие сутки дважды пытался выбить подразделения ВСУ с позиций, но потерпел поражение и "откатился".

"Наши воины мужественно удерживают занятые позиции, постепенно и методично проводят мероприятия по укреплению и расширению плацдарма. Продолжается мощная контрбатарейная борьба", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты осуществляют аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и применяют очень большое количество ударных дронов различных типов, в частности против гражданского населения. В свою очередь, защитники наносят соответствующие удары по огневым позициям и тылам противника. Сейчас подтверждено, что за боевые сутки (по состоянию на 07.00 утра) ликвидировано на левом берегу 39 оккупантов. Вместе с "живой силой" на лом пошли три реактивные системы залпового огня "Град", три единицы ракетно-артиллерийского вооружения, пять минометов, комплекс радиоэлектронной борьбы и шесть единиц автомобильной техники.

Как уточнили в ВСУ, в течение указанного времени враг нанес авиационный удар с применением 8 управляемых авиабомб по прибрежным населенным пунктам Херсонщины.

"Оккупанты, не прекращая террор населения прифронтовых регионов Херсонщины и Николаевщины - только за минувшие сутки они применили 50 FPV-дронов, 15 ударных БПЛА "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 51 осколочный боеприпас. К сожалению, ранено гражданское лицо, повреждено здание медицинского учреждения и автомобиль", - рассказали в Силах обороны.

Также агрессор 16 раз бил из артиллерии по Херсону - под огонь вражеской артиллерии попали более 10 населенных пунктов Херсонской области, акватория Очаковской общины и территория Куцурубской общины Николаевской области. В результате артиллерийских обстрелов погибли два гражданских лица, еще два человека ранены. Повреждены многоэтажка, административное здание, три газопровода, две трансформаторные подстанции, полтора десятка частных жилых домов и восемь гражданских автомобилей.

"В морях - умеренно-штормовая погода. На боевом дежурстве находится пять и один вражеские корабли в Черном и Азовском морях соответственно. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорят в ВСУ.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, на Запорожском направлении пограничники устроили "крушение" десяти российским дронам, которые массово летели на украинские позиции. Агрессор пытался атаковать позиции ВСУ, применив массированный удар дронами, однако пограничники достойно отбили атаку. Семь беспилотных летательных аппаратов разорвало на куски, один - "засел" на дереве. Еще два беспилотника защитники ювелирно "посадили" вместе со смертоносным грузом "на борту".

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