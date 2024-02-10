В частности, украинские защитники отбили четыре оккупационных штурма.

Российские захватчики сегодня пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины в районе Крынок, но понесли значительные потери и отступили.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram. В частности, в этой операционной зоне продолжается контрбатарейная борьба. "Враг не оставляет намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. Совершил четыре неудачных штурма. Понеся значительные потери отошел на исходные позиции", - говорится в сообщении.

К тому же, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, продолжают наносить авиационные удары.

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Отдельно сказано, что на боевом дежурстве находится шесть кораблей российского флота - пять в Черном и один в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Ситуация в Херсонской области

В середине ноября 2023 года в Вооруженных силах Украины впервые подтвердили, что украинские воины закрепились на плацдармах на левом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области.

В январе ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что украинские воины в районе села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области не просто удерживают плацдарм, но и расширяют его.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что для войск РФ Крынки являются очень неудобной локацией, они не могут противодействовать расширению плацдарма ВСУ.

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