В генштабе ВСУ отметили, что россияне не меняют свои подходы к войне и забрасывают украинские позиции "мясом".

Российские оккупанты на Авдеевском направлении все еще пытаются прорвать украинскую оборону. Бойцы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады успешно отразили 11 атак россиян.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ходе боев уничтожено 16 единиц российской техники в районе Авдеевского направления.

При этом указано, что враг не меняет стратегию и бросает большое количество пехоты, а штурмовые группы отправляются на боевые машины под прикрытием танков и артиллерии. Кроме того, применяют дроны.

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"Лишь за прошедшие сутки Сичеславцами было отбито 11 атак и вражеских штурмов, уничтожено 16 единиц вражеской техники, из них 10 танков, пять БМП и МТ-ЛБ. Мы держимся! Маневрируем и уничтожаем российских оккупантов", - говорится в сообщении в Facebook.

Также в Генштабе рассказали, что в течение последних нескольких дней произошла, пожалуй, самая массовая попытка прорвать украинскую оборону. Оккупанты задействовали танки, в том числе Т-90, и боевые машины пехоты, но украинские десантники дали мощный отпор.

"Масштабное наступление превратилось в "операцию" по утилизации современной российской техники. Нельзя сказать, что это было легко. Бои были жесткие. Противник значительно преобладал в живой силе, но наши воины невероятными усилиями все же отбили наступление, сжегши немало единиц техники. Отмечаем, что среди нее были и танки Т-90, стоимость которых за единицу достигает примерно 4,5 млн долларов", - указано в сообщении.

Помимо этого, 29 марта на украинские позиции пытались зайти 36 танков и 11 БМП, их них уничтожили 15 танков, включая один Т-90 и восемь боевых машин пехоты.

30 марта россияне атаковали четырьмя танками и двумя боевыми машинами пехоты, из них уничтожили три танка и обе боевые машины пехоты.

31 марта наступать пытались шесть российских танков и три боевые машины пехоты, которые превратились в металлолом.

Ситуация на фронте - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что самой сложной ситуация остается на Бахмутском направлении. Враг пытается продвинуться в сторону Часового Яра, но населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины.

При этом военнослужащий 110-й ОМБР Сергей Волко в заявил, что российские войска продолжают проводить штурмовые действия на Авдеевском направлении.

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