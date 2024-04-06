По словам бойца Сергея Волкова, РФ уменьшила количество использования КАБов под Авдеевкой.

Российские войска продолжают проводить штурмовые действия на Авдеевском направлении. Об этом сообщил в эфире телемарафона военнослужащий 110-й ОМБР Сергей Волков.

"Ситуация динамичная, с момента отхода от наших рубежей в Авдеевке, враг не стал закрепляться и успокаиваться. Их основная задача - это продвинуться дальше, в сторону Покровска. Для того, чтобы выполнить задачи по захвату Донецкой области. Если в начале им удавалось на марше двигаться, то сейчас они уперлись в мощные линии. Где-то они пытаются по флангам пойти, полсела взять. Потом мы их выбиваем и они откатываются назад", - пояснил Волков.

На вопрос, какую тактику использует враг на этом направлении, военный ответил: "Сначала это массивный артобстрел, а потом уже пехота расширяет серую зону, где-то закрепляется и пытается удержать наши контратаки. Обычно это пехотные малые группы, их высаживают за 5 км от линии и они пешком двигаются".

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По его словам, РФ также стали меньше использовать управляемые авиабомбы против позиций Сил обороны Украины на Авдеевском направлении.

"Они выбирают себе направление, туда и применяет большое количество КАБов, на нашем направлении их стало меньше. КАБ не является точным и как правило, они на позиции редко залетают. Но это очень мощное оружие. Даже если очень глубоко закопана даже металлическая или бетонная конструкция, все равно, она будет деформирована. Конечно, она может защитить, но второго прилета она может и не выдержать. Но КАБы бывают разного веса, все зависит от того, какой КАБ", - отметил Волков.

Российско-украинская война продолжается: что известно

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что самой сложной ситуация остается на Бахмутском направлении. Враг пытается продвинуться в сторону Часового Яра, но населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины.

В ночь на 6 апреля в районе населенного пункта Азов Ростовской области взорвали трубопровод. По информации ГУР, загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

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