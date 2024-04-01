Сейчас задача оккупантов - добраться до какой-то точки, чтобы закрепиться.

Российские оккупанты создают попытки продвижения на Авдеевском направлении, сейчас враг проявляет активность малых групп, из 4-5 человек. Об этом заявил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо".

В частности, по его словам, задача оккупантов - добраться до какой-то точки, будь то подвал или любое другое помещение, и там закрепиться.

"Такую задачу им ставит командование РФ. Так они хотят продвинуться и достичь каких-то целей", - сообщил Цехоцкий.

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Также он отметил, что украинские защитники постоянно обнаруживают попытки оккупантов продвинуться и уничтожают их.

"Недавно в районе Первомайского шла вражеская группа. Двух мы уже задвухсотили, за другими пока охотимся", - сказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

При этом, Цехоцкий подчеркнул, что ситуация напряженная везде, ведь враг сейчас деморализует общество, создавая постоянные обстрелы населенных пунктов.

"Также постоянно прилетает С-300. По нашим позициям враг ударяет КАБами. Россияне, видимо надеются, что это нас как-то деморализует и мы отступим. Но ничего такого не происходит. ВСУ знают свою задачу. Мы укрепляем рубежи обороны, днем и ночью эта работа проводится. Также мы создаем различные "сюрпризы" для врага, в том числе и дистанционное минирование", - добавил он.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик рассказала о новой тактике россиян на Авдеевском направлении. По ее словам, туда после восстановления вернулись разгромленные осенью прошлого года российские подразделения, и враг снова начал штурмовать большими группами, выезжая техникой прямо на передний край. Также она отмечала, что в зоне ответственности бригады ситуация стабильно напряженная и враг продолжает круглосуточные штурмы.

По данным Генштаба ВСУ, сейчас россияне пытаются прорваться на одном из направлений. Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения. Враг нанес 22 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками было отбито 13 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где оккупанты, также при поддержке авиации, пытались выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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