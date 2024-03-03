Только на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 14 атак врага.

За сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, на Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник совершил безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Война в Украине: новости

2 марта на передовой произошло 70 боевых столкновений. Только на Авдеевском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

Тем временем украинские защитники сбили еще два российских Су-34. Первый вражеский самолет "приземлили" 1 марта, сообщили в Воздушных силах. Вечером стало известно, что велась боевая работа по еще одной цели - удалось уничтожить еще один вражеский самолет.

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