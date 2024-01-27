Также под раздачу попали районы сосредоточения живой силы россиян.

Украинские военные продолжают давать отпор российским оккупантам. Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генштаба. Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному артиллерийскому средству и двум складам боеприпасов противника.

При этом в течение суток враг нанес ракетный удар, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждения получили многоэтажные и частные дома, другая гражданская инфраструктура", - добавили в Генштабе.

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Война в Украине: новости

На Запорожском направлении аэроразведка 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожила группу оккупантов, повредила российскую технику и взяли в плен российского военного.

Как сообщила Нацгвардия Украины, была обнаружена группа противника, передвигавшаяся на поле боя в сторону позиций гвардейцев. После установления целей, с помощью FPV-дронов были нанесены несколько ударов по оккупантам.

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