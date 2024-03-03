Потерять это преимущество враг может, когда Украина получит самолеты F-16 с дальнобойными ракетами, говорит Кузан.

Самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы являются главным преимуществом России на фронте, и враг будет атаковать ими, пока будет иметь такую возможность. Такое мнение высказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Они, конечно же, будут пытаться дезориентировать нас, будут пытаться напасть как-то незаметно. Они прекрасно понимают, что у них есть немного времени и что вот эти Су-34, эти управляемые авиабомбы – это их главное преимущество над нашими Силами обороны по всей линии фронта. Поэтому они будут использовать это преимущество столько, сколько это им будут позволять обстоятельства", – пояснил он в эфире Radio NV.

Потерять это преимущество враг может, когда Украина получит самолеты F-16 с дальнобойными ракетами. Кроме того, для этого нужны дополнительные пусковые ЗРК Patriot и ракет к ним, чтобы насытить ими линию фронта.

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"То, о чем сказал президент. Если бы мы имели еще дополнительных хотя бы 10 пусковых, мы просто бы нивелировали российское преимущество в авиации. Россияне просто не смогли бы применять уже свои Су-34", – добавил эксперт.

Кузан также прокомментировал влияние уничтожения самолета ДРЛО А-50.

"Несколько вылетов Су-34 было сразу отменено. Количество авиавылетов со 150 сразу упало до 60 с хвостиком, то есть более чем вдвое по всей линии фронта. Однозначно, что этот самолет дальнего радиолокационного наблюдения играл ключевую роль в как раз слежении за всей линией фронта. Соответственно, эти бомбардировщики Су-34, и истребители Су-35 пользовались информацией от этих самолетов-разведчиков. (...) Отминусование каждого такого самолета – это лишение глаз российской авиации", –констатировал Сергей Кузан.

Сбитие российских самолетов

С начала года уничтожено уже два редких самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Первый был сбит над Азовским морем в январе. Второй – недавно также был уничтожен над Азовским морем и упал на территории РФ. Экипаж, как и самолет, был ликвидирован.

Кроме того, Россия несет потери и в боевых самолетах. За последнее время было уничтожено более 10 российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Один из них украинские военные "приземлили" 2 марта.

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