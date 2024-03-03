Не обязательно уничтожать все самолеты РФ, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ не удастся уничтожить все российские самолеты, а вот нанести необходимые для нужного эффекта потери - смогут.

"Мы вряд ли все выбьем. Наша задача - создать такой коэффициент потерь для рашистской авиации, чтобы они боялись появляться в нашем небе… Не обязательно уничтожать все самолеты. Надо сбивать столько, чтобы летчики отказывались подниматься в небо. Я думаю, это вполне достижимая задача", - заявил он.

По словам Жданова, до начала войны в РФ было 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24) и более 800 самолетов-истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31).

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"Согласно оценки Международного института стратегических исследований, ровно год назад на вооружении РФ имелось более 1 тысячи 150 боеспособных самолетов. Всего числится 1830 самолетов. Конечно же, какая-то часть из этих боевых самолетов находится на хранении", - добавил эксперт.

Также Жданов предположил, что, если Су-34 таки закончатся у россиян, тогда они станут с ВСУ на один "технологический уровень".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 2 марта примерно составляют 415 640 человек личного состава. За 1 марта ВСУ ликвидировали еще 960 российских солдат на фронте.

Также РФ потеряла на поле боя не менее: танков - 6624, боевых бронированных машин - 12611, артиллерийских систем - 10153, РСЗО - 1003, средств ПВО - 696, самолетов - 346, вертолетов - 325.

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