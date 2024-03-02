Бомбардировщик атаковали зенитными ракетами.

Воздушное командование "Восход" подтвердило сбитие истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук.

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"19.00 - небо чистое! Это и есть результат работы Воздушных сил!" - также отметил Олещук.

ВСУ атаковали российские истребители 2 марта

Напомним, как писал УНИАН, в 17:08 Олещук сообщил, что Воздушные силы ВСУ атаковали зенитными управляемыми ракетами еще два российских истребителя Су-34 и Су-35 на восточном направлении: Ждем подтверждения желаемого результата.

По его словам, российские войска продолжают использовать тактическую авиацию для ударов управляемыми авиабомбами, но "летать оккупантам становится все труднее".

Известно, что с начала года ВСУ сбили более 10 российских истребителей Су-34.

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