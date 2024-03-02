ВСУ продолжают отбивать атаки российских войск.

За сутки на фронте в Украине произошло 70 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке 2 марта.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, а также наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Война в Украине 2 марта - ситуация на фронте

По данным Генштаба, на самых "горячих" направлениях фронта ситуация следующая:

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на Купянском направлении войска РФ 4 раза атаковали позиции ВСУ районе населенного пункта Табаевка Харьковской области; нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Берестово; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов;

направлении войска РФ 4 раза атаковали позиции ВСУ районе населенного пункта Табаевка Харьковской области; нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Берестово; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов; на Лиманском направлении ВСУ отразили 7 атак в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов;

направлении ВСУ отразили 7 атак в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов; на Бахмутском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов;

направлении ВСУ отразили 11 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов; на Авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов;

направлении ВСУ отразили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов; на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где россияне 22 раза пытались прорвать оборону наших войск; наносили авиационные удары; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов;

направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где россияне 22 раза пытались прорвать оборону наших войск; наносили авиационные удары; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов; на Ореховском направлении россияне один раз безуспешно атаковали в районе населенного пункта Роботино Запорожской области; наносили авиационные обстрелы; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

направлении россияне один раз безуспешно атаковали в районе населенного пункта Роботино Запорожской области; наносили авиационные обстрелы; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. на Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

"Противник предпринял 1 безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

Напомним, как сообщал УНИАН, за 2 марта боевая авиация ВСУ атаковала 8 районов сосредоточения сил российских войск.

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