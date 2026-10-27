Операция в Олешках может открыть путь для дальнейших шагов в мирном процессе, – Сибига

По его словам, Украина приветствует гуманитарную операцию в Олешках, ведь речь идет о спасении человеческих жизней.

Если в результате гуманитарной операции в Олешках в Херсонской области удастся добиться результатов, это может открыть путь для дальнейших шагов в мирном процессе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Финляндии и Норвегии.

По его словам, Украина приветствует гуманитарную операцию в Олешках, ведь речь идет о спасении жизней.

"На протяжении многих месяцев мы рассказывали миру о людях в Олешках, страдающих от голода. Мы обращались к государствам, международным организациям, мировым лидерам и влиятельным религиозным деятелям. Мы благодарны первой леди Мелании Трамп за ее участие в этом чрезвычайно важном деле и за ее лидерство", – сказал он.

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Сибига выразил надежду, что все взятые на себя обязательства будут выполнены, а с украинской стороны есть полная готовность.

Министр напомнил, что операцию координирует наш Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Если в Олешках удастся достичь результатов, это может открыть путь для дальнейших шагов в мирном процессе – как мера укрепления доверия", – отметил глава МИД.

Ситуация в Олешках – последние новости

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в районе временно оккупированного города Олешки Херсонской области с 3:00 27 октября введен режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.

В министерстве обороны России также подтвердили прекращение огня. Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября.

Лубинец пообещал и в дальнейшем информировать общество о ходе событий, при этом поставив на первое место безопасность гражданских жителей Олешек и соблюдение достигнутых договоренностей.

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