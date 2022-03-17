Турецкий президент отметил, что решение ряда вопросов может потребовать проведения личной встречи президентов Украины и РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган и Путин обсудили последнее развитие событий в связи с войной РФ против Украины, передает Анадолу.

Турецкий лидер отметил, что согласование ряда вопросов может потребовать проведения личной встречи президентов Украины и РФ, и в связи с чем он снова озвучил приглашение в адрес Путина и Зеленского на встречу в Стамбуле или Анкаре.

Эрдоган выразил уверенность в том, что в случае объявления режима прекращения огня [в Украине], у сторон появится возможность для долгосрочного урегулирования противоречий.

Глава турецкого государства также указал на значимость эффективного задействования гуманитарных коридоров [в Украине] в обеих направлениях и мониторинга ситуации на местах.

Как сообщал УНИАН, Турция готова рассмотреть возможность стать одним из гарантов безопасности Украины в будущем. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

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