Президент Украины также поблагодарил своего турецкого коллегу за важную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом борьбу с российской агрессией и пути активизации мирного диалога с РФ.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел переговоры с другом Украины президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщил о ходе борьбы украинского народа против продолжающейся агрессии", - написал он.

Президент Украины также поблагодарил своего турецкого коллегу за важную поддержку.

"Обсудили также пути активизации мирного диалога", - добавил Зеленский.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крыма в 2014 году привела к нынешней агрессии России против Украины.

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