На заводе прогремело 5 взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар.

Ночью ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса РФ, выпускающее продукцию для ведения войны против Украины - Муромский приборостроительный завод (Владимирская область).

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ.

По словам собеседника, на заводе прогремело 5 взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар. Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Но, как видим, Служба безопасности решила эти санкции немного расширить.

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"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что еще известно об этом ударе

Напомним, утром стало известно, что в Муроме Владимирской области РФ в результате атаки неизвестных беспилотников возник большой пожар на складе. Губернатор области Александр Авдеев заявил, что площадь возгорания составила 720 кв м. Он сообщил, что зафиксирован прилет нескольких дронов, которые, конечно, были подавлены средствами РЭБ.

В целом, по словам российского чиновника, дроны повредили два здания. При этом, российские паблики сообщили, что речь идет о местном приборостроительном заводе, который используется для производства капсул для боеприпасов, пиротехнических устройств для средств спасения в авиационной, морской и сухопутной технике, а также для космических комплексов, в том числе пилотируемых.

Кроме того, мощный взрыв прогремел в Рыльске Курской области. Предварительно, на город налетели дроны.

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