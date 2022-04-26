Военные продолжают укреплять позиции вблизи границы, чтобы остановить вторжение в случае его возникновения.

В настоящее время нет угрозы вторжения врага со стороны Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Житомирщина имеет 250 км границы с Беларусью... Сейчас ситуация на нашем участке спокойная... Мы не видим сейчас угрозы вторжения со стороны Беларуси", - сказал он.

По словам Бунечка, военные продолжают укреплять позиции вблизи границы, чтобы остановить вторжение в случае его возникновения.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения его армии на нашу территорию пока нет, но территорию Беларуси использует Россия для нанесения ракетных ударов по Украине, ведение разведки и дислокации войск.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что то, что из Беларуси летали ракеты и самолеты, - это и есть военная агрессия против Украины. При этом Александр Лукашенко активно ведет сепаратные переговоры с Западом.

Вас также могут заинтересовать новости: