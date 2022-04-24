Советник президента Украины сообщил, что Украина видела, что беларусский народ против этой войны.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о роли Беларуси в войне против Украины и о том, что Лукашенко пытается отвертеться.

Как заявил он в интервью изданию Медуза, то, что из Беларуси летали ракеты и самолёты, - это и есть военная агрессия против Украины.

"По нашим данным, Лукашенко активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и беларусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка. Они говорят без подробностей, но общий характер: "Я не виноват, он сам ко мне пришел".

"Но беларусская территория и беларусская военная инфраструктура — аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть — полностью использовались против нас. Оттуда пускали ракеты, летала авиация, наступали войска. Это по определению является военной агрессией. Но мы специально не ставили этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем беларусский народ и белорусские власти", - сказал Арестович.

Советник президента Украины также сообщил, что Украина видела, что беларусский народ против этой войны и в данный момент беларусская территория используется очень мало.

"Авиация уже давно не действует, ракетами практически не стреляют. Ну пара эпизодических пусков была. А еще беларусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть. Я их к этому призывал, и на меня в Беларуси завели уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря призывал. Реально испортили, и реально очень сильно усложнили жизнь российским войскам", - сообщил Арестович.

Ранее в Минобороны оценили вероятность вступления Беларуси в войну против Украины. Как заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, "полностью отвергать такую возможность мы не можем. Нам известно, что по состоянию на это время отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь прикрывают участок границы с Украиной и находятся в повышенной боевой готовности".

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