Издание называет действия белорусских диверсантов "второй рельсовой войной".

Когда армия РФ впервые двинулась через белорусскую границу с целью молниеносного захвата Киева, они намеревались полагаться на обширную железнодорожную сеть региона для снабжения и подкреплений.

Однако, тотчас же, на белорусском направлении активизировались железнодорожные диверсанты, которые внесли хаос в логистику врага, говориться в материале WaPo.

Буквально с первых же дней вторжения в Беларуси начала оперировать тайная сеть, в которую вошли железнодорожники, хакеры и перебежчики из органов безопасности, дабы нарушить железнодорожное сообщение, соединяющее РФ с Украиной через Беларусь, тем самым нанеся ущерб российским линиям снабжения.

Нападения были простыми, но эффективными. Целью белорусского подполья были шкафы управления сигналами, обеспечивающими бесперебойное функционирование железных дорог. В итоге поезда простаивали целыми днями, что вынуждало россиян пополнять запасы своих войск автотранспортом. Это в свою очередь привело к известным 60-километровым колоннам к северу от Киева.

"Учитывая зависимость России от поездов, я уверена, что это способствовало некоторым проблемам, которые у них наблюдались на севере. Это замедлило их способность передвигаться. Им не удалось продвинуться дальше на украинскую территорию и наладить линии поставки, потому что им приходилось полагаться на грузовики", – цитирует газета Эмили Феррис, научную сотрудницу лондонского аналитического центра RUSI.