Когда армия РФ впервые двинулась через белорусскую границу с целью молниеносного захвата Киева, они намеревались полагаться на обширную железнодорожную сеть региона для снабжения и подкреплений.
Однако, тотчас же, на белорусском направлении активизировались железнодорожные диверсанты, которые внесли хаос в логистику врага, говориться в материале WaPo.
Буквально с первых же дней вторжения в Беларуси начала оперировать тайная сеть, в которую вошли железнодорожники, хакеры и перебежчики из органов безопасности, дабы нарушить железнодорожное сообщение, соединяющее РФ с Украиной через Беларусь, тем самым нанеся ущерб российским линиям снабжения.
Нападения были простыми, но эффективными. Целью белорусского подполья были шкафы управления сигналами, обеспечивающими бесперебойное функционирование железных дорог. В итоге поезда простаивали целыми днями, что вынуждало россиян пополнять запасы своих войск автотранспортом. Это в свою очередь привело к известным 60-километровым колоннам к северу от Киева.
"Учитывая зависимость России от поездов, я уверена, что это способствовало некоторым проблемам, которые у них наблюдались на севере. Это замедлило их способность передвигаться. Им не удалось продвинуться дальше на украинскую территорию и наладить линии поставки, потому что им приходилось полагаться на грузовики", – цитирует газета Эмили Феррис, научную сотрудницу лондонского аналитического центра RUSI.
Издание называет действия белорусских диверсантов "второй рельсовой войной". Первая была во время Второй мировой войны, когда советские партизаны, в том числе белорусские, взрывали железнодорожные пути и вокзалы, чтобы нарушить немецкие пути снабжения.
Железнодорожная война, как известно, почитается как момент триумфа для Беларуси, ее преподают в школах как наиболее успешную тактику партизан во время Второй мировой войны. Однако Белорусское подполье в 2022 году применяло более мирную тактику.
"Мы не хотели убивать российских или белорусских машинистов. Мы использовали мирный способ, чтобы остановить их", – цитирует газета белорусского активиста Юрия Рававого. Он, как и другие белорусы, участвовавшие в организации атак, отказываются раскрывать точные подробности того, как и кем были совершены атаки, опасаясь за безопасность железнодорожных партизан.
Начиная с 26 февраля, два дня спустя после вторжения, серия из пяти диверсионных атак на сигнальные шкафы привела к почти полной остановке движения российских поездов в Беларуси.
К 28 февраля стали появляться спутниковые фотографии 60-километровой колонны российских грузовиков и танков, якобы направлявшихся из Беларуси в сторону Киева. В течение недели колонна простаивалась из-за того, что у машин закончилось топливо, и/или они сломались.
После этого режим Лукашенко прибегнул к репрессиям. Министерство внутренних дел постановило, что повреждение железнодорожной инфраструктуры является террористическим актом, преступлением, за которое предусмотрено 20 лет за решеткой.
Железнодорожников задерживали случайным образом, и по состоянию на конец апреля по меньшей мере 11 белорусов находятся под стражей по подозрению в участии в "теракте". Некоторым при задержании простреливали колени.