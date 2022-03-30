Пострадавших или погибших нет.

В результате ракетного удара в Днепре уничтожена нефтебаза.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в Днепре вражеская ракета попала в нефтебазу. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Также сообщается, что в городе Новомосковск вражеские ракеты попали на территорию одного из заводов. Жертв также нет.

Как сообщил в Telegram-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в результате ракетного удара нефтебаза в Днепре полностью уничтожена.

"Уже вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет", - отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, мэр Днепра Борис Филатов заявил о ракетном ударе по городу. При этом он не указал, где был взрыв, и призвал жителей города не публиковать информацию о вражеском ударе.

Стоит отметить, что 28 марта в результате вражеского ракетного удара вспыхнул пожар на нефтебазе в Ровенской области.

По этим фактам правоохранители начали производство по статьям 441 и 438 УК Украины - экоцид и нарушение законов и обычаев войны.

Накануне на Волыни прогремели взрывы. Затем председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил - это были ракетные удары по нефтебазе. Ликвидировать пожар удалось под утро понедельника.

Также 26 марта оккупанты дважды совершили ракетный обстрел Львова. Повреждена во время обстрелов нефтебаза пылала 12 часов.

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