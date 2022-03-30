В результате ракетного удара в Днепре уничтожена нефтебаза.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в Днепре вражеская ракета попала в нефтебазу. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Также сообщается, что в городе Новомосковск вражеские ракеты попали на территорию одного из заводов. Жертв также нет.
Как сообщил в Telegram-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в результате ракетного удара нефтебаза в Днепре полностью уничтожена.
"Уже вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет", - отметил он.
Как ранее сообщал УНИАН, мэр Днепра Борис Филатов заявил о ракетном ударе по городу. При этом он не указал, где был взрыв, и призвал жителей города не публиковать информацию о вражеском ударе.
Стоит отметить, что 28 марта в результате вражеского ракетного удара вспыхнул пожар на нефтебазе в Ровенской области.
По этим фактам правоохранители начали производство по статьям 441 и 438 УК Украины - экоцид и нарушение законов и обычаев войны.
Накануне на Волыни прогремели взрывы. Затем председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил - это были ракетные удары по нефтебазе. Ликвидировать пожар удалось под утро понедельника.
Также 26 марта оккупанты дважды совершили ракетный обстрел Львова. Повреждена во время обстрелов нефтебаза пылала 12 часов.