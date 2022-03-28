Россияне в очередной раз совершили ракетный удар по территории Украины. На этот раз ударили по нефтебазе в Ривненской области.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
"Враг снова нанес ракетный удар по Ривненской области. Это опять нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химлаборатория", - сообщил он.
Коваль подчеркнул, что тревога продолжается, поэтому призвал людей оставаться в укрытиях.
Отметим, что на протяжении последних нескольких дней Россия активно наносит удары по нефтебазам Украины. Так, 26 марта вражеские ракеты попали в нефтебазу в Львове, а вчера, 27 марта, оккупанты нанесли ракетного удара по нефтебазе в Луцке. Она разрушена. Пожар ликвидируют до сих пор.
По данным британской разведки, Россия обстреливает Украину ракетами издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты.